.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السومة يرفض خسارة أهلي جدة أمام الدحيل

عمر السومة أهلي جدة الدحيل
عمر أحرز هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني

السومة يرفض خسارة أهلي جدة أمام الدحيل

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أنقذ السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة فريقه من خسارةٍ محققة أمام الدحيل القطري بعد تسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل، في المواجهة التي انتهت 1-1 واحتضنها رديف ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يوم الأحد في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

ونجح أهلي جدة في إيقاف مسلسل الخسائر الذي لازمه في آخر 7 مباريات متتالية في جميع المسابقات لينعش حظوظه في التأهل للدور ثمن النهائي.

وشهدت المباراة أفضلية للدحيل الذي فرض سيطرته في حين اعتمد الأهلي على الهجمات المرتدة والتي كاد من خلالها أن يخطف هدف السبق حينما تلقى لاعبه سلطان مندش تمريرة مميزة من زميله الروماني ميتريتا ليواجه المرمى وبسدد الكرة خارج الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة محققة للبرازيلي إدميلسون الذي تلقى تمريرة من زميله المعز علي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل الدحيل سيطرته وتمكن مهاجمه ميكاييل أولونغا من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 53 بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي إدميلسون ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة كثّف الاهلي هجومه وتمكن السومة من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 90+1 بعدما أكمل تمريرة زميله معتز هوساىي المميزة ليسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الدحيل إلى 4 نقاط ليتصدر الترتيب مؤقتاً وبفارق نقطة عن استقلال طهران الذي سيواجه الشرطة العراقي بعد هذه المباراة، في حين حقق الاهلي نقطته الاولى ليتقدم للمركز الثالث مؤقتاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما الذي حدث لأميركي ما الذي حدث لأميركي "من لبنان" حقنوه بلقاحين مختلفين؟
لمواجهة كورونا.. نصائح غذائية لتقوية مناعة الصائمين لمواجهة كورونا.. نصائح غذائية لتقوية مناعة الصائمين
الأكثر قراءة
وداعا لتعقيم الأسطح.. أدلة حاسمة حول انتقال كورونا وداعا لتعقيم الأسطح.. أدلة حاسمة حول انتقال كورونا
هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود؟.. الخطوط السعودية تجيب هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود؟.. الخطوط السعودية تجيب
قصة فساد تهز هذه الأسواق.. 11 أسبوعاً على إعدام الملياردير المفلس قصة فساد تهز هذه الأسواق.. 11 أسبوعاً على إعدام الملياردير المفلس
جمع 740 مليون دولار في سن 33 عاما.. صاحب الحياة المترفة جمع 740 مليون دولار في سن 33 عاما.. صاحب الحياة المترفة
مقتل 11 وإصابة 98 بانقلاب قطار.. والسيسي يأمر بتحقيق عاجل مقتل 11 وإصابة 98 بانقلاب قطار.. والسيسي يأمر بتحقيق عاجل
5 دول تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية.. تعرف عليها 5 دول تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية.. تعرف عليها
قبل أن تذهب
75% من شباب تركيا يفضلون الهجرة لتردي الاقتصاد وتراجع الحريات
75% من شباب تركيا يفضلون الهجرة لتردي الاقتصاد وتراجع الحريات
اكتشف المزيد