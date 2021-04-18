السومة يرفض خسارة أهلي جدة أمام الدحيل

أنقذ السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة فريقه من خسارةٍ محققة أمام الدحيل القطري بعد تسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل، في المواجهة التي انتهت 1-1 واحتضنها رديف ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يوم الأحد في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

ونجح أهلي جدة في إيقاف مسلسل الخسائر الذي لازمه في آخر 7 مباريات متتالية في جميع المسابقات لينعش حظوظه في التأهل للدور ثمن النهائي.

وشهدت المباراة أفضلية للدحيل الذي فرض سيطرته في حين اعتمد الأهلي على الهجمات المرتدة والتي كاد من خلالها أن يخطف هدف السبق حينما تلقى لاعبه سلطان مندش تمريرة مميزة من زميله الروماني ميتريتا ليواجه المرمى وبسدد الكرة خارج الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة محققة للبرازيلي إدميلسون الذي تلقى تمريرة من زميله المعز علي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل الدحيل سيطرته وتمكن مهاجمه ميكاييل أولونغا من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 53 بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي إدميلسون ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة كثّف الاهلي هجومه وتمكن السومة من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 90+1 بعدما أكمل تمريرة زميله معتز هوساىي المميزة ليسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الدحيل إلى 4 نقاط ليتصدر الترتيب مؤقتاً وبفارق نقطة عن استقلال طهران الذي سيواجه الشرطة العراقي بعد هذه المباراة، في حين حقق الاهلي نقطته الاولى ليتقدم للمركز الثالث مؤقتاً.