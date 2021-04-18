طبيب سواريز ودي بروين يفحص إصابة بيتي مارتينيز

غادر الأرجنتيني بيتي مارتينيز صانع ألعاب النصر السعودي إلى مدينة برشلونة الإسبانية لعرض إصابته التي تعرض إليها الشهر الماضي على الجراح الشهير رامون كوجات، والمعروف بإجراء عمليات جراحية لأبرز نجوم كرة القدم في القارة الأوروبية.

وخرج بيتي مارتينيز من مباراة أهلي جدة يوم 11 مارس الماضي مصاباً، ولم يعد إلى الملاعب منذ ذلك الوقت، وسيعرض إصابته على كوجات لتحديد البرنامج التأهيلي قبل عودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

ويعرف كوجات، الذي كان ضمن فريق فيكتور فونت المرشح لرئاسة برشلونة الشهر الماضي، بعلاج عدد كبير من نجوم كرة القدم مثل بيب غوارديولا عندما كان لاعبا، وأندريس إنييستا ولويس سواريز وكيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، كما أشرف على علاج عمر عبدالرحمن "عموري" لاعب الهلال السابق وشباب الأهلي الإماراتي الحالي بعد إصابته بالرباط الصليبي قبل 3 أعوام.