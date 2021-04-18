مينيزيس يبدأ مشواره مع النصر بفوز لافت على السد

استعاد النصر السعودي توازنه بعدما حقق فوزاً مهماً أمام نظيره السد القطري 3-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في حين اقتنص فولاذ الايراني فوزاً ثميناً أمام الوحدات الأردني 1-صفر، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وعلى ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض استعاد النصر توازنه بعدما حقق فوزاً مهماً أمام نظيره السد القطري 3-1.

وشهد الشوط الأول أفضلية للنصر الذي ظهر بمستوى مغاير لما قدمه في مواجهة الوحدات الأردني الماضية بقيادة مدربه البرازيلي الجديد مانو مينيزيس.

وسنحت أولى الفرص النصراوية لمهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى تمريرة مميزة من عبدالفتاح عسيري ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وواصل النصر هجومه وكاد لاعبه سامي النجعي أن يفتتح التسجيل حينما تلقى تمريرة من زميله سلطان الغنّام ليواجه المرمى إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وعند الدقيقة 37 تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك السد.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء السد الذي فرض سيطرته وكثّف هجماته على مرمى النصر وتمكن لاعبه الاسباني سانتي كازورلا بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 59 بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس الأسترالي براد جونز.

وفي الربع ساعة الأخيرة فرض النصر سيطرته وأهدر مدافعه سلطان الغنّام هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله سامي النجعي ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس مشعل برشم الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وسنحت فرصة محققة لمهاجمه عبدالرزاق حمدالله بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله سلطان الغنّام ليحول الكرة برأسه إلا أنها اعتلت المرمى.

وعند الدقيقة 79 تمكن البديل عبدالمجيد الصليهم لاعب النصر من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله سامي النجعي ليواجه المرمى ويضع الكرة بمهارة في شباك الحارس مشعل برشم.

وحاول السد العودة سريعاً وكاد مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله الكوري نام تاي هي إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وواصل السد هجومه وأهدر مهاجمه بغداد بونجاح هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله تاباتا ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 90+4 نجح لاعب النصر خالد الغنّام بتسجيل الهدف الثالث لفريقه بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي بيتروس ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر الى 4 نقاط ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن فولاذ الإيراني الذي انتصر على الوحدات الأردني 1-صفر.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض اقتنص فولاذ الإيراني 3 نقاطٍ ثمينة بعد فوزه الصعب أمام الوحدات الأردني بهدف نظيف.

ويدين فولاذ بهذا الفوز لمهاجمه البرازيلي لوسيانو بيريرا الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 44 عن طريق ركلة جزاء.