النصر أمام مهمة إيقاف تفوق الفرق الإيرانية

يسعى النصر السعودي لمحو سجله غير الجيّد أمام الفرق الإيرانية، حينما يواجه نظيره فولاذ خوزستان يوم الثلاثاء على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

ويملك النصر سجلاً غير جيّد أمام الأندية الإيرانية حيث التقاهم في المسابقات الآسيوية بكافة مسمياتها 13 مرة خسر 7 مباريات وانتصر 5 مباريات وتعادل مباراة وحيدة.

ويعتبر ذوب آهن الإيراني أكثر الفرق الإيرانية التي واجهها النصر بواقع 5 مباريات خسر منها 4 مباريات وتعادل في مباراة.

في حين يأتي نادي بيرسبوليس هو ثاني أكثر الفرق الإيرانية التي يواجهها النصر بواقع 4 مباريات انتصر في مباراتين وخسر مثلهما.

وكان النصر قريباً من بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه بالنسخة الجديدة إلا أنه خسر من بيرسبوليس بركلات الترجيح.

والتقى النصر أمام استقلال طهران في مرتين كانتا في دور المجموعات لنسخة 2011 وحينها انتصر ذهاباً في الرياض 2-1 وخسر بذات النتيجة في طهران.

وواجه النصر في النسخة الماضية فريق سباهان بدور المجموعات ونجح بالفوز ذهاباً وإياباً بذات النتيجة 2-صفر حيث سجّل مهاجمه عبدالرزاق حمدالله 3 أهداف ومادو هدفا.