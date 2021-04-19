النصر يسعى للابتعاد بالصدارة على حساب فولاذ الإيراني

يسعى النصر السعودي لمواصلة انطلاقته والابتعاد بالصدارة حينما يواجه فولاذ خوزستان الإيراني يوم الثلاثاء على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

ونجح النصر بتعويض تعادله أمام الوحدات الأردني في المرحلة الأول بعد تحقيقه فوزاً كبيراً على السد القطري بنتيجة 3-1.

ويطمح النصر الى تحقيق فوزٍ يجعله ينفرد بالصدارة ويقترب شيئاً فشيئاً من خطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وقدّم النصر أداءً لافتاً في مواجهته السابقة أمام السد بقيادة مدربه البرازيلي مانو مينيزيس الذي نجح بالاختبار الأول والذي كان الأصعب كون خصمه أحد المرشحين للمنافسة على بطاقة التأهل.

ويأمل البرازيلي مينيزيس إلى أن يستغل مواجهته أمام فولاذ منافسه على الصدارة حيث إن فوزه ذهاباً وإياباً على الفريق الإيراني سيجعله قريباً من اقتناص بطاقة التأهل.

ومن المتوقع أن يدخل مينيز المباراة بذات التشكيلة التي خاضت لقاء السد الماضي حيث يغيب عن الفريق فقط المدافع عبدالرحمن العبيد والذي أصيب بفيروس كورونا.

وفي المقابل يتطلع فولاذ إلى مواصلة أدائه المميز بالمسابقة في مشاركته الآسيوية الرابعة حيث تعادل أمام السد في المرحلة الأولى وفاز على الوحدات الأردني في المرحلة السابقة.

ونجح فولاذ بالوصول لدور المجموعات بعد فوزه الكبير على العين الإماراتي 4-صفر في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا.