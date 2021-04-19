عمر السومة أفضل لاعب في مباراة أهلي جدة والدحيل

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الدحيل القطري التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله يوم الأحد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وأحرز السومة هدف التعادل لمصلحة فريقه في اللحظات الأخيرة من المواجهة، لينقذ مدربه لورينت ريجيكامب من خسارة ثانية توالياً، ويمنح فريقه نقطته الأولى في البطولة.

ورفع السومة رصيده إلى 3 أهداف في المسابقة خلال مباراتين، إذ سجل ثنائية فريقه في شباك استقلال طهران خلال المباراة التي كسبها الأخير 5-2 في الجولة الماضية.