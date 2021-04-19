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غوميز ينال أفضلية مباراة الهلال وشباب الأهلي

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غوميز أحرز الهدف الأول لمصلحة الهلال

غوميز ينال أفضلية مباراة الهلال وشباب الأهلي

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العربية.نت

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منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام شباب الأهلي الإماراتي يوم الأحد والتي انتهت لمصلحة الأول 2-0 ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وسجل النجم الفرنسي أول أهدافه في البطولة خلال الشوط الأول، قبل أن يحرز زميله آندري كاريو الهدف الثاني، ويضمن الهلال تحقيق أول انتصار في النسخة الحالية، بعدما تعادل أمام أجمك الأوزبكي 2-2 في الجولة الأولى.

وأصبح الهلال في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن استقلول الطاجيكي، فيما يحتل شباب الأهلي المركز الثالث بفارق الأهداف عن أجمك الأوزبكي

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