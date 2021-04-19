9 إصابات بفيروس كورونا في النصر

أعلن نادي النصر السعودي، يوم الاثنين، عن قائمة المصابين بفيروس كورونا في صفوفه، والذين وصل عددهم إلى 9 ما بين لاعبين وأعضاء في الجهاز الطبي.

ونشر النادي المشارك حاليا في دوري أبطال آسيا، صورة للمصابين بالفيروس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واللاعبون هم: فراس البريكان وعبدالرحمن العبيد وبراد جونز وأسامة الخلف وعبدالعزيز العلاوي.

إضافة إلى محمود منان، مترجم الفريق، وبعدان من العيادة الطبية، وعبدالله الفشعمي، أخصائي العلاج الطبيعي، وإدريس علي، مسؤول عهدة.

ويتصدر النصر مجموعته بـ 4 نقاط إلى جانب فولاد الإيراني، بينما يتواجد خلفهما كلا من الوحدات الأردني والسد بنقطة واحدة.