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أهلي جدة يواجه الشرطة بحثاً عن إنعاش حظوظه

السومة معتز هوساوي أهلي جدة
أهلي جدة أمام الدحيل

أهلي جدة يواجه الشرطة بحثاً عن إنعاش حظوظه

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

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يتطلع أهلي جدة إلى إبقاء حظوظه قائمة في التأهل حينما يواجه نظيره الشرطة العراقي على رديف ستاد الجوهرة المشعة، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، يوم الخميس.

وعانى الأهلي كثيراً في من تردي النتائج في مبارياته الأخيرة في الدوري ودوري أبطال آسيا.

وكان الأهلي قريباً من تلقي خسارته الثانية في المسابقة من أمام الدحيل، إلا أن مهاجمه السوري عمر السومة نجح بتسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

ويبحث الروماني ريجيكامب مدرب الأهلي عن انتصاره الأول برفقة فريقه الجديد والذي دربه في مباراتين حيث خسر من أمام استقلال طهران وتعادل أمام الدحيل القطري.

ويعلم الأهلاويون أن الخسارة أو التعادل أمام الشرطة سيصعب مهمته في التأهل وسيقربه من الخروج مبكراً من دور المجموعات.

ويتأهل الأول من كل مجموعة وأفضل 3 ثواني من مجموعات الغرب الخمس وهو ما سيجعل الأهلايون مطالبين بتحقيق الفوز على الشرطة.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة وبفارق 5 نقاط عن استقلال طهران المتصدر و3 نقاط عن الدحيل القطري صاحب المركز الثاني.

وفي المقابل يأمل الشرطة في استعادة توازنه وتحقيق فوزٍ يبقي حظوظه في التأهل حتى وإن كانت صعبة للغاية.

وتلقى الشرطة خسارتين في أول مباراتين له في دوري أبطال آسيا من أمام الدحيل القطري واستقلال طهران ويتذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط.

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