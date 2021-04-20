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الهلال يسعى للاقتراب من التأهل على حساب استقلول الطاجيكي

الهلال غوميز شباب الأهلي
من لقاء الهلال وشباب الأهلي

الهلال يسعى للاقتراب من التأهل على حساب استقلول الطاجيكي

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

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يسعى الهلال السعودي للاقتراب خطوة كبيرة من التأهل حينما يواجه استقلول دوشنبه الطاجيكي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، يوم الخميس.

ونجح الهلال باستعادة توازنه في المرحلة السابقة بعد فوزه أمام شباب الأهلي الإماراتي أحد أبرز منافسيه على بطاقة التأهل.

وقدّم الهلال أداءً مميزاً في مواجهة شباب الأهلي والتي حسمها بفوزه بثنائية نظيفة سجلها الفرنسي بافتيمبي غوميز والبيروفي آندري كاريليو.

ويبحث الهلال عن الاقتراب خطوة كبيرة من التأهل لاسيما وأن فريق استقلول دوشنبه يشاركه بالصدارة برصيد 4 نقاط وسيخوضان لقاء الإياب يوم السبت المقبل.

ويأمل البرازيلي روجيرو ميكالي في مواصلة الانتصارات والابتعاد عن التعثرات التي حدثت كثيراً للفريق في مبارياته الأخيرة والتي كان آخرها تعادله أمام أجمك الأوزبكي 2-2 في المرحلة الأولى.

وفي المقابل يطمح فريق استقلول دوشنبه الطاجيكي في مواصلة مغامرته المميزة في مشاركته الأولى بدوري أبطال آسيا.

وقدم فريق استقلول عرضاً مميزا في مباراتيه السابقتين حيث تعادل سلبياً أمام شباب الأهلي الإماراتي وانتصر على أجمك الأوزبكي 3-2.

ويشارك استقلول دوشنبه في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه حيث كانت له محاولتان في النسختين السابقتين إلا أنه خرج من الملحق.

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