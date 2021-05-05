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هورفات: نجحت في مهمتي مع النصر

هورفات: نجحت في مهمتي مع النصر

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دبي - قناة العربية

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كشف الكرواتي ألين هورفات مدرب النصر السابق أنه نجح في مهمته مع الفريق والتي استمرت بضعة أشهر، مشيراً إلى أن الفريق لم يكن جاهزاً لمواجهة الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك.

وقال هورفات في مقابلة مع برنامج "في المرمى": كانت مهمتي تحفيز اللاعبين عندما استلمت تدريب النادي وهو في المركز الخامس عشر، وكذلك تحسين المركز، إذ تقدم الفريق في الترتيب وهو ما كانت إدارة النادي تبحث عنه، وأعتقد أنني نجحت في مهمتي.

وواصل: لم أكن سعيداً بتوقيت إقامة مباراة الفيصلي بنصف نهائي كأس الملك، فالفريق الخصم كان جاهزاً، بينما بدأنا نحن الاستعداد بغياب عدد من اللاعبين الذين كانوا مع المنتخب السعودي الذين انضموا قبلها بيومين.

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