الهلال يضرب الشباب بخماسية وينفرد بالصدارة

اكتسح الهلال مضيفه الشباب 5 - 1، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الهلال رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الترتيب، ليفض الشراكة مع الشباب الذي تجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز الثاني، مع تبقي أربع مباريات لكليهما على نهاية الموسم.

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وتقدم الهلال في الدقيقة الثالثة عن طريق الفرنسي بافتيمبي جوميز، قبل أن يتعادل الشباب عبر فابيو مارتينيز في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 25 أضاف جوميز الهدف الثاني للهلال من ضربة جزاء، قبل أن يضيف لوسيانو فيتو الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول طرد الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب الشباب بعد تلقيه الإنذار الثاني، ليكمل فريقه المباراة بعشر لاعبين.

وفي الدقيقة 66 أضاف ناصر الدوسري الهدف الرابع للهلال، قبل أن يكمل محمد كنو خماسية فريقه في الدقيقة 84.

وفاز التعاون على ضيفه الأهلي 4 - 2، يوم الجمعة، وتقدم التعاون عن طريق لياندر توامبا في الدقيقة 21، قبل أن يدرك سلمان المؤشر التعادل للأهلي في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 54 سجل كاكو الهدف الثاني للتعاون من ضربة جزاء، قبل أن يعود المؤشر ويسجل الهدف الثاني له والثاني لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 71.

ونجح التعاون في حسم المباراة لصالحه بتسجيله هدفين في الدقيقتين الأولى والخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، عن طريق كل من أحمد عسيري وعلي النمر.

ورفع التعاون رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 35 نقطة في المركز التاسع.