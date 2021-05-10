.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الهلال يتعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريغا

ماريغا بورتو يوفنتوس
ماريغا محتفلاً بهدفه في مرمى يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

الهلال يتعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريغا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي الهلال السعودي صباح الاثنين تعاقده مع المهاجم المالي موسى ماريغا قادماً من بورتو البرتغالي في أولى صفقات النادي استعداداً للموسم الجديد.

وبدأ ماريغا (30 عاماً) والمولود في ضاحية باينيوليه بالعاصمة الفرنسية باريس، مشواره مع كرة القدم في العام 2011 في فرنسا مع نادي إيفري وانتقل بعدها إلى لي بوار قبل أن يلتحق بصفوف أميان الذي سجل له 9 أهداف في موسم 2013-2014.

وواصل ماريغا رحلته مع كرة القدم في البرتغال بعدما انتقل إلى ماريتيمو في موسم 2015-2016، ورحل بعدها إلى بورتو الذي تألق في صفوفه محرزاً 72 هدفاً في 190 مباراة، أحد أشهرها في شباك يوفنتوس الإيطالي شهر فبراير الماضي عندما فاز الفريق البرتغالي على "السيدة العجوز" 2-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بنسخته الحالية.

وعرف ماريغا اللعب على الصعيد الدولي مع منتخب مالي في 2015، إذ شارك في 24 مباراة دولية أحرز خلالها 3 أهداف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
"بايدن يكمل ما بدأته"..ماذا قال أوباما عن صديقه الصدوق؟
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
قبل أن تذهب
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
اكتشف المزيد