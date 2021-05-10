الهلال يتعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريغا

أعلن نادي الهلال السعودي صباح الاثنين تعاقده مع المهاجم المالي موسى ماريغا قادماً من بورتو البرتغالي في أولى صفقات النادي استعداداً للموسم الجديد.

وبدأ ماريغا (30 عاماً) والمولود في ضاحية باينيوليه بالعاصمة الفرنسية باريس، مشواره مع كرة القدم في العام 2011 في فرنسا مع نادي إيفري وانتقل بعدها إلى لي بوار قبل أن يلتحق بصفوف أميان الذي سجل له 9 أهداف في موسم 2013-2014.

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وواصل ماريغا رحلته مع كرة القدم في البرتغال بعدما انتقل إلى ماريتيمو في موسم 2015-2016، ورحل بعدها إلى بورتو الذي تألق في صفوفه محرزاً 72 هدفاً في 190 مباراة، أحد أشهرها في شباك يوفنتوس الإيطالي شهر فبراير الماضي عندما فاز الفريق البرتغالي على "السيدة العجوز" 2-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بنسخته الحالية.

وعرف ماريغا اللعب على الصعيد الدولي مع منتخب مالي في 2015، إذ شارك في 24 مباراة دولية أحرز خلالها 3 أهداف.