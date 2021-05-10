مورايس يبدأ المشوار مع الهلال.. واحتفال بمئوية غوميز

بدأ البرتغالي جوزيه مورايس مدرب الهلال الجديد مهامه مع فريقه يوم الأحد، فيما احتفل النادي الذي يحتل صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ببلوغ لاعبه الفرنسي بافيتمبي غوميز الهدف رقم 100 له مع الفريق.

وقاد مورايس الحصة التدريبية التي أقيمت يوم الأحد وذلك للمرة الأولى منذ إعلان التعاقد معه الأسبوع الماضي خلفاً للبرازيلي روجيرو ميكالي.

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وأشار حساب الهلال على "تويتر" إلى أن الجناح سالم الدوسري عاد إلى التدريبات الجماعية بعد غيابه عنها فترة إثر تعرضه إلى الإصابة في مباراة بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا الشهر الماضي.

واحتفل الهلاليون مساء الأحد بوصول الفرنسي غوميز إلى هدفه رقم 100 مع الفريق بعد ثنائيته في شباك الشباب نهاية الأسبوع الماضي، وذلك منذ انضمامه إلى الفريق في أغسطس 2018.



