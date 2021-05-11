الفتح يمدد عقد البيروفي كويفا

أعلن نادي الفتح السعودي، يوم الاثنين، عن تجديد عقد البيروفي كريستيان كويفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى 2023.

وقال الفتح في بيان صحافي: تم تمديد عقد كويفا لسنة إضافية، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب منذ قدومه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

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وأبدى الدولي البيروفي سعادته بالتجديد، مشيرا إلى أن الأجواء الإيجابية والبيئة المميزة التي وجدها بالفتح كانت سببا في سرعة تجديد عقده.

يشار إلى أن البالغ من العمر "29 عاما" كان قد انتقل إلى الفتح في 26 يناير الماضي، وخلال 14 مباراة، سجل 4 أهداف وصنع 3.

ويحتل الفتح المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة.