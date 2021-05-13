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تعديل موعد مباراتين في الدوري السعودي

الهلال التعاون
الهلال في لقاء سابق ضد التعاون

تعديل موعد مباراتين في الدوري السعودي

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العربية. نت

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قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل مواعيد مباريات الأندية المتأهلة إلى نهائي كأس الملك.

وأجرت اللجنة تعديلاً على موعد مواجهة (الفيصلي والشباب) في مدينة المجمعة الرياضية ومواجهة (التعاون والهلال) على ملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة ضمن مباريات الجولة (29) من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لتقام يوم الأحد 23 مايو الحالي في تمام الساعة 9:00 مساء، نظرًا لمشاركة التعاون والفيصلي في نهائي كأس الملك 2021-2020 الذي سيتم إعلان موعده من الاتحاد السعودي في وقت لاحق.

كما قررت اللجنة إقامة مباراة (الأهلي والقادسية) ضمن الجولة 27 ومباراة (الاتحاد والعين) ضمن الجولة 29 ومباراة (الأهلي والاتفاق) في الجولة 30 على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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