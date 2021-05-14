اتحاد جدة يواجه ضمك بحثاً عن إبقاء حظوظه في المنافسة على اللقب

يسعى اتحاد جدة لإبقاء حظوظه في المنافسة على اللقب حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على ضمك، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها، في حين يتطلع التعاون لمواصلة تألقه حينما يلتقي جاره الرائد، وفي الأحساء يبحث الوحدة عن الابتعاد عن شبح الهبوط حينما يواجه الفتح، في ختام المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

وأهدر اتحاد جدة فرصة تضييق الخناق على المتصدر الهلال بعد تعادله السلبي في المرحلة الماضية أمام ضيفه الباطن.

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ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 46 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر قبل ختام المسابقة بـ4 مراحل.

وفي المقابل يأمل ضمك في مواصلة صحوته وإبقاء حظوظه قائمة في البقاء موسماً جديداً في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم ضمك أداءً مميزاً في المراحل الخمس الماضية بعد جمعه 11 نقاط من 3 انتصارات أمام أهلي جدة وأبها والنصر وتعادله أمام الاتفاق والفتح ليرفع رصيده إلى 28 نقطة ليبقى في المركز 14.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يتطلع التعاون لمواصلة تألقه والتقدم أكثر في سلم الترتيب حينما يواجه غريمه التقليدي الرائد.

نجح التعاون باستعادة نغمة الانتصارات في المرحلة السابقة بعد فوزه الكبير أمام ضيفه أهلي جدة 4-2 ليوفع رصيده إلى 44 نقطة ليبقى في المركز الرابع.

وفي المقابل لا يختلف وضع الرائد كثيراً عن جاره في مبارياته الاخيرة والتي قدّم فيها أداء مميزاً وابتعد بشكل كبير عن مناطق الخطر.

وحقق الرائد نتائج مميزة في المراحل الأربع الماضي بعدما جمع 10 نقاط بتحقيقه 3 انتصارات على الفيصلي وأهلي جدة والقادسية وتعادله أمام اتحاد جدة ليرفع رصيده الى 35 نقطة متقدماً الى المركز الثامن.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يبحث الوحدة عن استعادة نغمة الانتصارات والابتعاد عن شبح الهبوط حينما يحل صيفاً على الفتح.

وقدّم الوحدة أداءً متواضعاً هذا الموسم بعد نتائجه السلبية خاصة منذ بداية الدور الثاني حيث خسر آخر 7 مباريات له في الدوري.

وسيكون الوحدة مطالباً بتحقيق الفوز إذا ما أراد الابتعاد عن شبح الهبوط حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين عن الباطن صاحب المركز 13.

وفي المقابل يسعى الفتح لمواصلة انتصاراته وتحسين مركزه بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق في آخر 5 مراحل.

وحقق الفتح 4 انتصارات وتعادل في آخر 5 مباريات له ليرفع رصيده الى 38 نقطة متقدماً الى المركز السابع وبفارق نقطة وحيدة عن النصر صاحب المركز الخامس.