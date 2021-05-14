الاتفاق يعمّق جراح الشباب ويلحق به الخسارة الثانية توالياً

عمّق الاتفاق جراح ضيفه الشباب بعدما ألحق به الخسارة الثانية توالياً بفوزه عليه 4-3 في مواجهة مثيرة احتضنها ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في افتتاح المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة حيث كانت الأفضلية للشباب في الشوط الأول والذي نجح بتسجيل هدفه الأول بعد مرور 11 دقيقة عن طريق مهاجمه النيجيري أوديون إيغالو الذي تلقى تمريرة من زميله تركي العمّار ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

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وواصل الشباب هجومه وتمكن مهاجمه النيجيري إيغالو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 22 عن طريق ركلة جزاء.

وحاول الاتفاق العودة للمباراة وانتظر حتى الدقيقة 40 والتي شهدت تسجيله الهدف الأول عن طريق مهاجمه المغربي وليد أزارو الذي تلقى تمريرة من زميله علي هزازي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني ظهر الاتفاق بمستوى مميز بعدما فرض سيطرته وتمكن مهاجمه السنغالي سليمان دوكارا من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 48 بعدما سدد كرةً قوية استقرت في شباك الحارس زيد البواردي.

ولم يتوقف هجوم الاتفاق وتمكن مهاجمه المغربي وليد أزارو بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 68 بعد اكماله تمريرة زميله محمد الكويكبي بقدمه في شباك الشباب.

ورد الشباب سريعاً ونجح لاعبه البرتغالي فابيو مارتينيز بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 75 بعد تلقيه تمريرة من زميله ايغالو ليسدد الكرة في الشباك.

وواصل الاتفاق اصراره على اقتناص نقاط المباراة بعد الضغط المكثف والذي نتج عن تسجيله للهدف الرابع والذي تكفل به نجم اللقاء محمد الكويكبي عند الدقيقة 83 بعدما سدد كرةً ذكية استقرت في شباك الحارس زيد البواردي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 41 نقطة ليتقدم للمركز الرابع مؤقتاً، وبقي الشباب على رصيده السابق 48 نقطة ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً.