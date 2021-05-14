النصر يهزم العين بـ 9 لاعبين ويعيده إلى الدرجة الأولى

واصل النصر مسلسل انتصاراته بتحقيقه فوزه الثاني توالياً أمام مضيفه العين 2-صفر الذي عاد رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سعود بالباحة، في حين واصل استعاد الفيصلي نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب أمام ضيفه أبها 2-1، في المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وعلى ستاد مدينة الملك سعود بالباحة ودّع العين دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ليعود رسمياً لدوري الدرجة الأولى بعد خسارته أمام ضيفه النصر 2-صفر.

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وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي نجح بفرض سيطرته وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله خالد الغنّام إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وعند الدقيقة 45 نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله بتسجيل الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء تسبب بها بنفسه.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وأهدر لاعبه سامي النجعي هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله المغربي نور الدين مرابط ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد الشمري الذي أبعدها بصعوبة.

وكثّف النصر هجومه وتمكن لاعبه المغربي نور الدين مرابط من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 67 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك العين.

وشهدت المباراة طرد لاعبي النصر نور الدين مرابط عند الدقيقة 79 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، والبديل عبدالرحمن الدوسري عند الدقيقة 90 لدخوله العنيف على الكرواتي فيليب براداريتش.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر الى 42 نقطة ليتقدم للمركز الخامس، وبقي العين على رصيده السابق 20 نقطة ليبقى في المركز الأخير.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة استعاد الفيصلي نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب أمام ضيفه أبها 2-1.

ويدين الفيصلي بهذا الفوز لمهاجمه محمد الصيعري الذي سجّل هدفي الفوز.

وكان أبها هو البادئ بالتسجيل عند الدقيقة 63 عن طريق لاعبه البوسني بينيامين تاتار، وتمكن الفيصلي من قلب الطاولة بهدفين سجلهما مهاجمه محمد الصيعري عند الدقيقتين "79،86".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي الى 36 نقطة ليتقدم للمركز الثامن مؤقتاً، وبقي أبها على رصيده السابق 34 نقطة ليتراجع للمركز 12.