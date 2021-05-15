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التعاون يحسم الديربي أمام الرائد ويخطف المركز الثالث

التعاون الرائد
التعاون رفع رصيده إلى 47 نقطة

التعاون يحسم الديربي أمام الرائد ويخطف المركز الثالث

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الرياض - فيصل الحربي

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واصل التعاون مسلسل انتصاراته بعد فوزه أمام غريمه التقليدي الرائد 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل التعاون تألقه بقيادة مدربه البريطاني نيستور آل مايسترو بعد تحقيقه فوزه الثاني توالياً ليخطف المركز الثالث مؤقتاً.

وشهدت المباراة أفضلية للتعاون الذي فرض سيطرته المطلقة خاصة في الشوط الأول والذي لم تسنح للرائد أي فرصة خطيرة.

وسنحت أولى الفرص للتعاون للاعبه البوروندي سيدريك أميسي الذي أهدر هدفاً محققاً عقب تلقيه عرضية مميزة من زميله حسن كادش ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

وواصل التعاون هجومه وكاد مهاجمه الكاميروني ليندر توامبا أن يفتتح التسجيل بعدما ارتقى لعرضية زميله حسم كادش وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وعند الدقيقة 45+1 نجح لاعب التعاون سميحان النابت بافتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الباراغوياني كاكو ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل التعاون هجومه ونجح لاعبه كاكو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 47 بعدمت استغل تمريرة الجزائري عز الدين دوخة الخاطئة ليخطف الكرة ويسددها في الشباك.

وكثّف التعاون هجومه وكاد لاعبه ريان الموسى أن يسجل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله كاكو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم.

وفي الدقائق العشر الأخيرة حاول الرائد العودة للمباراة إلا أنه اكتفى بتسجيل هدف وحيد عند الدقيقة 82 عن طريق لاعبه عبدالله المقرن الذي تلقى تمريرة بالخطأ من البرازيلي كاسيو حارس التعاون ليسدد الكرة في الشباك الخالية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون الى 47 نقطة ليتقدم للمركز الثالث مؤقتاً وبفارق نقطة عن اتحاد جدة الذي سيواجه ضمك في ختام المرحلة، وبقي الرائد على رصيده السابق 35 نقطة ليتراجع للمركز العاشر.

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