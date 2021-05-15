الوحدة يهزم الفتح وينعش حظوظه في البقاء

ضمّد الوحدة جراحه بعد فوزه الصعب أمام ضيفه الفتح 3-2، في مواجهة مثيرة احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يوم السبت، في المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الوحدة بإيقاف مسلسل الخسائر التي لازمه في آخر 7 مراحل حيث كان آخر انتصار له في فبراير الماضي حينما انتصر على الرائد 3-1.

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وشهدت المباراة إثارةً كبيرة حيث بدأ الوحدة مسلسل الأهداف بعد مرور 10 دقائق عن طريق لاعبه الأسترالي ديمتري الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الفتح.

ورد الفتح سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 19 حينما سجّل لاعبه المغربي مراد باتنة هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء.

وواصل الفتح هجومه وتمكن لاعبه البيروفي كويفا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 37 بعدما حول تمريرة زميله مراد باتنة بقدمه في شباك الوحدة.

ورد الوحدة سريعاً وتحديداً بعد مرور دقيقتين فقط حينما سدد لاعبه أيمن الخليف كرةً ذكية استقرت في شباك الفتح.

وفي الشوط الثاني كثّف الوحدة هجومة وانتظر حتى الدقيقة 87 والتي شهدت تسجيله هدف الفوز عن طريق لاعبه حسين العيسى الذي سدد كرةً قوية سكنت شباك الحارس الاوكراني ماكسيم كوفال.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة الى 30 نقطة ليتقدم للمركز 14 مؤقتاً وبفارق الأهداف عن الباطن صاحب المركز 13 ونقطتين عن ضمك صاحب المركز قبل الأخير والذي سيواجه اتحاد جدة في ختام المسابقة، وبقي الفتح على رصيده السابق 38 نقطة ليبقى في المركز السابع.