غوميز يهدر "جزائية قاتلة".. والباطن يمنح منافسي الهلال الأمل

أهدر الهلال فرصة توسيع الفارق بينه وبين الشباب، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه الباطن في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في حين استعاد أهلي جدة نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب أمام ضيفه القادسية 1-صفر، في المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي فرض سيطرته في حين أغلق الباطن مناطقه الدفاعية واعتمد على الهجمات المرتدة.

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وانتظر الهلال حتى الدقيقة 19 والتي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي سدد كرةً قوية استقرت في شباك الباطن.

وحاول الباطن العودة للمباراة ونجح بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 29 عن طريق لاعبه الهولندي محمد رايحي الذي اخترق دفاع الهلال بمهارة وسدد الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني كثّف الهلال هجومه بحثاً عن هدف التقدم وكان قريباً من ذلك حينما ارتقى مدافعه متعب المفرج لعرضية زميله الإيطالي جوفينكو وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس الأوروغوياني مارتن كومبانيا الذي تصدى لها بصعوبة.

وحاول الهلال كثيراً الوصول لمرمى الباطن وسنحت له فرصة تسجيل هدف الفوز حينما حصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 90+5 إلا أن مهاجمه الفرنسي غوميز أهدرها.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 52 نقطة ليبقى في الصدارة بفارق 4 نقاط عن الشباب وصيفه و6 نقاط عن اتحاد جدة صاحب المركز الثالث، والذي سيواجه ضمك غداً السبت، وارتفع رصيد الباطن إلى 30 نقطة ليبقى في المركز 13 وبفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز 14.

وعلى استاد رديف ملعب الجوهرة المشعة استعاد أهلي جدة نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب أمام ضيفه القادسية 1-صفر.

ونجح الأهلي في إيقاف مسلسل الخسائر الذي لازمه في المراحل السبع الأخيرة.

ويدين الأهلي بهذا الفوز لمهاجمه السوري عمر السومة الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 70.

وشهدت المباراة طرد مدافع الأهلي عبدالله حسون عند الدقيقة 79 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 38 نقطة ليتقدم للمركز الثامن مؤقتاً، وبقي القادسية على رصيده السابق 35 نقطة ليبقى في المركز 11.