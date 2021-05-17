تاليسكا.. حلقة جديدة في سلسلة تنافس النصر والهلال

أصبح البرازيلي أندرسون تاليسكا حلقة جديدة في سلسلة الصراع بين الغريمين الهلال والنصر على صفقات انتقال اللاعبين وذلك بعدما أعلن الأخير التوقيع معه لمدة 3 أعوام يوم الاثنين، وسط مفاوضات بين الأول وصانع الألعاب منذ فترة ليست بالطويلة.

وأعلن النصر صفقته الأولى استعداداً للموسم الجديد وذلك عندما أعلن التعاقد مع أندرسون تاليسكا لاعب غوانزو إيفرغراند الصيني مساء يوم الاثنين.

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وربطت أخبار صحافية تاليسكا بالانتقال إلى الهلال، الذي وقع مع المالي موسى ماريغا في وقت سابق من الشهر الجاري، قبل أن يعلن الغريم التقليدي التعاقد معه بشكل رسمي.

وتحفظ الذاكرة الكثير من التنافس بين الغريمين التقليديين على انتقالات اللاعبين، إذ ظهر ذلك للعلن نهاية التسعينات الميلادية وذلك عندما دخل الفريقان تنافساً محموماً على كسب خدمات النجم الدولي الكويتي بشار عبدالله، قبل أن يقرر الأخير الانتقال إلى الهلال الذي مثله موسم 1998-1999.



وبعد عام واحد من تلك الصفقة، تغلب الهلال مجدداً على غريمه في سباق الحصول على المهاجم الكويتي الدولي جاسم الهويدي، وأتبع ذلك بالحصول على خدمات الحارس الأسطوري محمد الدعيع مطلع القرن الحالي وذلك بعدما دفع 5 ملايين ريال لنادي الطائي، قاطعاً الطريق على النصر الذي كان يستعد للمشاركة في بطولة أندية العالم في البرازيل.

وخفت تنافس الفريقين في سوق الانتقالات مع ابتعاد النصر عن البطولات في العقد الأول من الألفية الجديدة، قبل أن يعود مجدداً في صفقة انتقال المهاجم عيسى المحياني عام 2009، والذي اختار الانتقال إلى الهلال على حساب النصر، وبعدها وتحديداً في عام 2014، تسربت أخبار عن إنهاء الهلال التوقيع مع خالد الغامدي الظهير الأيمن للنصر، وسط غياب اللاعب عن مباريات فريقه في تلك الفترة، قبل أن يظهر ويجدد عقده مع الأصفر.



وفور نهاية موسم 2013-2014، اشتعل التنافس بين القطبين على خدمات عبدالعزيز الجبرين لاعب الرائد، إذ اتفق الهلاليون مع إدارة نادي اللاعب على شراء عقده، بينما أعلن لاعب خط الوسط رغبته علناً بالتوقيع مع النصر، وهو ما حدث في نهاية المطاف.



وفي مطلع 2017 لجأ الهلال والنصر إلى لجنة الاحتراف لفض خلافهما حول قضية انتقال عوض خميس من الثاني إلى الأول، إذ وقع الأزرق مع اللاعب الذي ينشط في صفوف الرائد حالياً، قبل أن يعلن النصر تمديد تعاقده مع اللاعب 3 أعوام أخرى، وفرضت اللجنة حينها عدة عقوبات على الأطراف.





وبعد كأس العالم 2018، كان النصراويون ينافسون الهلاليين على خدمات صانع الألعاب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" لكن الأخير اختار التوقيع لمصلحة الأزرق لمدة موسم.

