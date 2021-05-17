مشاريبوف: عودتي للنصر لم تحسم.. وقد أبقى مع شباب الأهلي

كشف الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، لاعب شباب الأهلي الإماراتي، أن وكيل أعماله سيزور دبي مساء الاثنين، وذلك من أجل الدخول في مفاوضات حول إمكانية استمراره مع الفريق، أو العودة إلى النصر السعودي الذي أعاره إلى النادي الإماراتي في الانتقالات الشتوية الماضية.

وتعاقد النصر مع الجناح الأوزبكي في الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن يعيره إلى الفريق الإماراتي، الذي حقق معه ماشاريبوف، مساء الأحد، كأس رئيس الإمارات، ليضيفه إلى لقب كأس الخليج العربي الذي سبق وفاز به مع شباب الأهلي مؤخرا.

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وحول مستقبله، قال صاحب الـ "27 عاما" لـ "العربية. نت" عقب الفوز بكأس رئيس الإمارات: سعيد بتحقيق البطولة الثانية مع الفريق، ويوم الاثنين سيأتي وكيل أعمالي إلى دبي من أجل الحديث مع شباب الأهلي.

وأضاف اللاعب الذي اشترى النصر السعودي عقده من باختاكور الأوزبكي في يناير الماضي: لا أعرف شيئا عن مستقبلي، ستتضح الصورة يوم الاثنين أو الثلاثاء، أنا سعيد بتجربتي مع شباب الأهلي، وأيضا بتفاعل جماهير النصر معي، والأمور ستتضح في غضون الأيام المقبلة وكل شيء ممكن، لكن ربما أبقى مع شباب الأهلي.

وأكد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر في حوار متلفز أن ناديه يسعى إلى استعادة لاعبه الأوزبكي وضمه إلى كشوفات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعداداً للموسم المقبل.