الشباب يتمسك بآخر الآمال أمام العين

يتطلع الشباب لاستعادة توازنه وإبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب حينما يستضيف العين الهابط لدوري الدرجة الأولى على ملعب الأمير خالد بن سلطان، في حين يسعى الباطن لإنعاش حظوظه في البقاء حينما يستضيف الاتفاق في افتتاح المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ملعب الأمير خالد بن سلطان يتطلع الشباب لاستعادة توازنه وإبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب حينما يستضيف العين الهابط لدوري الدرجة الأولى.

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وعانى الشباب من سوء النتائج في مباراتيه الاخيرتين بعد تلقيه خسارتين متتاليتين أمام الهلال 5-1 وأمام الاتفاق 4-4 ليتراجع للمركز الثاني برصيد 48 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر.

ويعلم الشبابيون أنه في حال تلقيهم الخسارة الثالثة توالياً أمام العين وفوز الهلال على الأهلي ستعني تلاشي آمالهم في المنافسة على اللقب.

وتنفس الإسباني كارلوس هيرنانديز مدرب الشباب الصعداء بعد عودة لاعبيه الأرجنتينيين إيفر بانيغا وكريستيان غوانكا للفريق.

وغاب اللاعبين عن لقاء الاتفاق الماضي بسبب الايقاف إذ طُرد بانيغا في مباراة الهلال، في حين غاب غوانكا بسبب تراكم البطاقات.

ويدخل الشباب المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 48 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر الهلال ونقطة عن التعاون والاتحاد.

وفي المقابل ستكون المباراة تحصيل حاصل لفريق العين الذي هبط رسمياً لدوري الدرجة الأولى بعد خسارته من النصر 2-صفر في المرحلة السابقة.

الباطن والاتفاق



وفي حفر الباطن يبحث الباطن عن إنعاش حظوظه في البقاء حينما يستضيف الاتفاق المنتشي بانتصاراته الأخيرة.

ونجح الباطن باقتناص نقطة ثمينة في مواجهته السابقة أمام المتصدر الهلال بعد تعادلهما 1-1 في الرياض.

ويحتاج الباطن إلى الفوز لإنعاش حظوظه في البقاء موسماً جديداً في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حيث يحتل المركز 13 برصيد 30 نقطة وبفارق الأهداف عن الوحدة صاحب المركز 14 وهو مركز البقاء.

وفي المقابل يطمح الاتفاق لمواصلة انتصاراته وإنعاش حظوظه الصعبة في الحصول على مقعدٍ آسيوي حيث يحتل المركز السادس برصيد 41 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الرابع.