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الهلال يسعى إلى مواصلة سجله المميز أمام الأهلي

غوميز الهلال الأهلي
لقاء سابق بين الهلال والأهلي

الهلال يسعى إلى مواصلة سجله المميز أمام الأهلي

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

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يتطلع الهلال لتأكيد تفوقه أمام ضيفه أهلي جدة حينما يلاقيه يوم الأربعاء، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك الهلال سجلاً مميزاً في مواجهاته أمام الأهلي في دوري المحترفين السعودي منذ انطلاقته موسم 2008-2009 حيث إن الأفضلية تصب لصالح أزرق العاصمة.

والتقى الفريقان منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008-2009 في 25 مباراة انتصر الهلال في 11 مواجهة وفاز الأهلي في 4 مواجهات وتعادلا في 11 مواجهة.

ويملك الهلال أطول سلسلة عدم خسارة في مواجهاته أمام الأهلي بواقع 7 مباريات متتالية التي حدثت مرتين، الأولى كانت منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008-2009 حتى مواجهة الدور الأول لموسم 2011-2012، في حين كانت الثانية من بداية موسم 2016-2017 حتى نهاية مواجهة الدور الأول لموسم 2019-2020.

ولم تتوقف أفضلية الهلال عند الانتصارات بل اقترنت بالنتائج الكبيرة، حيث سبق أن اكتسح الأهلي في دوري المحترفين 4-صفر في عام 2011 و4-1 في عام 2012، في حين كان أكبر انتصار للأهلي على الهلال 3-1.

وعلى صعيد الهدافين يتصدر السوري عمر السومة مهاجم الأهلي ترتيب هدافي مواجهات الفريقين في دوري المحترفين بواقع 8 أهداف، يليه زميله العماني عماد الحوسني برصيد 5 أهداف.

ومن الجانب الهلالي يعتبر الفرنسي بافتيمبي غوميز الأكثر تسجيلاً في شباك الأهلي بواقع 5 أهداف وبنفس رصيد زميله البرازيلي كارلوس إدواردو، يليهم السويدي كريستيان ويلهامسون برصيد 4 أهداف.

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