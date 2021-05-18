الهلال يسعى للاقتراب خطوة من اللقب بنقاط أهلي جدة

يسعى الهلال لاستعادة توازنه والاقتراب خطوة من اللقب حينما يستضيف أهلي جدة في قمة مثيرة يحتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وستشهد هذه الجولة عودة الجماهير رسمياً للملاعب لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد حيث أعلنت وزارة الرياضة عودة الجماهير رسمياً اعتباراً من هذه المرحلة.

مادة اعلانية

وأهدر الهلال فرصة الابتعاد بالصدارة والاقتراب من حسم اللقب بعد تعادله أمام ضيفه الباطن 1-1، في المرحلة 27 التي شهدت أيضاً تعثر منافسيه الشباب الذي خسر من الاتفاق 4-3 واتحاد جدة الذي تعادل أمام ضمك 1-1.

ويأمل الهلال في استغلال ظروف ضيفه الأهلي وتحقيق فوزٍ يجعله قريباً من المحافظة على لقبه للموسم الثاني توالياً.

وتلقى البرتغالي جوزيه مورايس مدرب الهلال ضربةً موجعة بعد تأكد غياب مدافعه ياسر الشهراني بسبب تعرضه لإصابة في الظهر لينضم للثنائي محمد البريك والكوري الجنوبي جانغ هيون سو.

ويعلم الهلاليون أن التفريط في نتيجة اللقاء سواءً بالتعادل أو الخسارة سيجعل الفريق يدخل آخر مباراتيه التي ستكون أمام التعاون والفيصلي بضغط كبير خاصة في حال فوز منافسيه الشباب واتحاد جدة.

ويحتاج الهلال إلى 5 نقاط فقط من مبارياته الثلاث المتبقية ويحسم اللقب رسمياً بغض النظر عن نتائج منافسيه.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الأول برصيد 51 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، و5 نقاط عن التعاون واتحاد جدة.

وعلى الطرف الآخر يدخل الأهلي مباراته بدون أي ضغوط بعد خروج الفريق هذا الموسم خالي الوفاض حيث انتهت آماله في الحصول على مقعدٍ آسيوي.

ونجح الأهلي بالعودة لسكة الانتصارات في المرحلة الماضية بعد فوزه الصعب أمام ضيفه القادسية بهدف نظيف سجله مهاجمه عمر السومة.

وكان الاهلي قد تلقى 7 خسائر متتالية لأول مرة بتاريخه في دوري المحترفين إلا أنه نجح بإيقافها في المرحلة الماضية بعدما حقق انتصاراً ابعده رسمياً عن الدخول في مناطق الخطر.

واعتمد الروماني ريجيكامب مدرب الأهلي على بعض اللاعبين الشبّان والذي من المتوقع أن يتم الاستعانة بهم بعد فشل الفريق في الحصول على مركزٍ آسيوي إذ ستكون المباراة تحسين مراكز فقط.

وتأكد رسمياً عودة الحارس محمد العويس للتشكيلة الأساسية بعد غيابه في آخر مباراتين بسبب الإصابة حيث شارك في التدريب الأخير.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 38 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الخامس.