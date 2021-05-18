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مواجهات "مايو" تبتسم للأهلي أمام الهلال

الهلال الأهلي
مباراة سابقة بين الهلال والأهلي

مواجهات "مايو" تبتسم للأهلي أمام الهلال

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الرياض - فيصل الحربي

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يتطلع أهلي جدة إلى مواصلة تفوقه أمام مضيفه الهلال في مواجهاتهما التي تقام خلال شهر مايو حينما يلتقيان يوم الأربعاء على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في قمة مواجهات المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتفوق الأهلي على الهلال في مواجهاتهما التي أقيمت في شهر مايو، حيث التقيا في 7 مواجهات انتصر في 4 وخسر مباراتين وتعادلا مباراة.

وأقيمت أول مباراة بينهما في مايو من عام 1977 حينما التقيا خلال مسابقة كأس الملك في جدة وحينها انتصر الأهلي 3-1.

والتقى الفريقان مرة أخرى في مسابقة كأس الملك في مايو عام 1983 في جدة وكرر الأهلي انتصاره بذات النتيجة 3-1.

وفي عام 1984 حقق الهلال انتصاره الأول على الأهلي في شهر مايو حينما اكتسحه برباعية نظيفة في الرياض خلال منافسات كأس الملك.

وفي شهر مايو عام 2001 التقى الفريقان في مباراة تحديد المركز الثالث لحساب الدوري في جدة وحينها انتصر الأهلي 4-3.

وتوقفت مواجهاتهما في شهر مايو قرابة 10 سنوات حيث التقيا عام 2012 لحساب مسابقة كأس الملك في مواجهتين حيث انتصر الأهلي في الرياض بهدف نظيف وتعادلا إياباً في جدة 2-2.

وفي مايو من عام 2017 التقى الفريقان في نهائي كأس الملك بجدة وحينها حسم الهلال اللقب بفوزه 3-2.

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