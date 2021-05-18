.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"وسيط" مقرب من مسلي حسم صفقة تاليسكا

البرازيلي تاليسكا

"وسيط" مقرب من مسلي حسم صفقة تاليسكا

متابع الغاء المتابعة

دبي - عبدالملك الجزولي

نشر في: آخر تحديث:

استعان نادي النصر السعودي بخدمات وسيط أعمال برازيلي لكسب أندرسون تاليسكا الذي وقع يوم الاثنين صفقة انتقاله للفريق العاصمي لثلاث سنوات، وذلك بعدما كان اللاعب قد دخل في مفاوضات طويلة مع غريمه الهلال خلال الأيام الماضية، حسب التقارير الصحافية.

وبحسب مصادر "العربية.نت" يرتبط مسلي آل معمر ، رئيس نادي النصر، بصداقة عميقة مع وكيل لاعبين برازيلي معروف عالميا ظهر في الصورة التي التقطت عند التوقيع وساهم في تقريب وجهات النظر بين مسلي ووكيل اللاعب.

وأكد المصدر المقرب من تاليسكا، إن النصر استعان بوكيل لاعبين برازيلي للتدخل في حسم صفقة تاليسكا الذي كان مرتبطا بعقد مع غوانزو إيفرغراند الصيني، علما بأن الوكيل البرازيلي يملك عدة لاعبين يلعبون في منطقة الخليج، وسبق وحسم ثلاث صفقات برازيلية للنصر خلال الفترة من 2017 إلى 2021.

وتمكن الوسيط في حسم الصفقة لمصلحة النصر في الأيام الثلاثة الماضية.

وتملك شركة "كارلوس ليتي" البرازيلية حق إدارة أعمال تاليسكا، لكن الوكيل البرازيلي الذي يعمل في شركة أخرى دخل في المفاوضات كوسيط من قبل النصر، والذي تمكن بعد ذلك من حسم وجهة اللاعب نحو الفريق الأصفر والأزرق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة
الأكثر قراءة
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
حريق ضخم في مصفاة نفط بطهران.. وتضرر 18 مستودعاً حريق ضخم في مصفاة نفط بطهران.. وتضرر 18 مستودعاً
قبل أن تذهب
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
اكتشف المزيد