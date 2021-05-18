"وسيط" مقرب من مسلي حسم صفقة تاليسكا

استعان نادي النصر السعودي بخدمات وسيط أعمال برازيلي لكسب أندرسون تاليسكا الذي وقع يوم الاثنين صفقة انتقاله للفريق العاصمي لثلاث سنوات، وذلك بعدما كان اللاعب قد دخل في مفاوضات طويلة مع غريمه الهلال خلال الأيام الماضية، حسب التقارير الصحافية.

وبحسب مصادر "العربية.نت" يرتبط مسلي آل معمر ، رئيس نادي النصر، بصداقة عميقة مع وكيل لاعبين برازيلي معروف عالميا ظهر في الصورة التي التقطت عند التوقيع وساهم في تقريب وجهات النظر بين مسلي ووكيل اللاعب.

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وأكد المصدر المقرب من تاليسكا، إن النصر استعان بوكيل لاعبين برازيلي للتدخل في حسم صفقة تاليسكا الذي كان مرتبطا بعقد مع غوانزو إيفرغراند الصيني، علما بأن الوكيل البرازيلي يملك عدة لاعبين يلعبون في منطقة الخليج، وسبق وحسم ثلاث صفقات برازيلية للنصر خلال الفترة من 2017 إلى 2021.

وتمكن الوسيط في حسم الصفقة لمصلحة النصر في الأيام الثلاثة الماضية.



وتملك شركة "كارلوس ليتي" البرازيلية حق إدارة أعمال تاليسكا، لكن الوكيل البرازيلي الذي يعمل في شركة أخرى دخل في المفاوضات كوسيط من قبل النصر، والذي تمكن بعد ذلك من حسم وجهة اللاعب نحو الفريق الأصفر والأزرق.