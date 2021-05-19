اتحاد جدة يبحث عن مطاردة الهلال على حساب أبها

يسعى اتحاد جدة إلى استعادة توازنه والضغط على المتصدر الهلال حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها في المواجهة التي يحتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في حين يبحث النصر عن مواصلة انتصاراته حينما يستضيف الرائد، وفي مكة يشتعل صراع الهروب من الخطر حينما يواجه الوحدة ضيفه ضمك، في المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يسعى اتحاد جدة لاستعادة نغمة الانتصارات والضغط على المتصدر الهلال حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها.

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وعانى الاتحاد من تراجع في النتائج في آخر مرحلتين بعد تعادله أمام الباطن وأمام ضمك ليهدر فرصة تعثر المتصدر الهلال بتعادله أمام ضمك في المرحلة الماضية.

وسيكون الاتحاد مطالباً بتحقيق الفوز إذا ما أراد إبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب إذ أن خسارته وفوز الهلال على الأهلي ستعني تلاشي فرصته في المنافسة.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 47 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر وبفارق الأهداف عن التعاون الثالث.

وفي المقابل يتطلع أبها لاستعادة توازنه عقب خسارته من أمام الفيصلي في المرحلة السابقة وتحقيق فوزٍ يبعده عن مناطق الخطر.

واقترب أبها كثيراً من مناطق الخطر إذ يحتل المركز 12 وبفارق 4 نقاط عن الباطن والوحدة اللذان يتنافسان على الهروب من الهبوط.

النصر والرائد



وعلى ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، يبحث النصر عن مواصلة انتصاراته والتقدم في سلم الترتيب حينما يستضيف الرائد.

وقدّم النصر أداءً مميزاً في المرحلتين السابقتين بعد فوزه أمام الفيصلي 4-3 وأمام العين 2-صفر ليواصل تمسكه بأمل الحصول على مقعدٍ آسيوي.

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 42 نقطة وبفارق 5 نقاط عن اتحاد جدة صاحب المركز الرابع.

وفي المقابل يسعى الرائد لتحقيق فوزٍ يبتعد به رسمياً عن مناطق الخطر حيث يحتل المركز العاشر برصيد 35 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.

الوحدة وضمك



وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يشتعل صراع البقاء حينما يلتقي الوحدة أمام ضيفه ضمك.

ونجح الوحدة في إيقاف مسلسل الخسائر في المرحلة السابقة بعدما حقق فوزاً ثميناً أمام ضيفه الفتح 3-2 لينعش حظوظه في البقاء.

ويدخل الوحدة المباراة وهو في المركز 14 وبرصيد 30 نقطة وبفارق الاهداف عن الباطن صاحب المركز 13 ونقطة عن ضمك صاحب المركز قبل الاخير.

وفي المقابل يبحث ضمك عن مواصلة صحوته وأداءه المميز الذي قدمه في المراحل 6 الأخيرة حيث نجح بجمع 12 نقطة من فوزه في 3 مباريات على أهلي جدة وأبها والنصر وتعادل مع الاتفاق والفتح واتحاد جدة.