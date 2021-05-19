الشباب يفجّر غضبه في شباك العين ويطارد الهلال

استعاد الشباب نغمة الانتصارات بعد اكتساحه ضيفه العين 5-1 في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير خالد بن سلطان، في افتتاح المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء.

ونجح الشباب في العودة لسكة الانتصارات بعد تلقيه خسارتين متتاليتين في المرحلتين السابقتين أمام الهلال 5-1 وأمام الاتفاق 4-3.

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وشهدت المباراة أفضلية للشباب الذي تمكن لاعبه البرازيلي سيبا من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 36 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الأرجنتيني بانيغا ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وواصل الشباب هجومه ونجح مهاجمه النيجيري أوديون إيغالو بتعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 41 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الأرجنتيني كريستيان غوانكا ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك العين.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجّل السنغالي بابي نداي هدف العين الوحيد حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس زيد البواردي.

وفي الشوط الثاني واصل الشباب هجومه ونجح قائده الأرجنتيني بانيغا بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 67 عن طريق ركلة جزاء.

ولم يتوقف الهجوم وتمكن مهاجمه الأرجنتيني غوانكا من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 72 بعدما سدد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك العين.

وعند الدقيقة 82 أضاع الأرجنتيني بانيغا فرصة تسجيل الهدف الخامس للشباب بعد إضاعته لركلة جزاء والتي تصدى لها الحارس محمد الشمري.

وعند الدقيقة 83 اختتم التشيلي ايغور ليتشنوفسكي مدافع الشباب أهداف فريقه بتسجيل الهدف الخامس بعدما حول عرضية زميله بانيغا برأسه في شباك العين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 50 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق نقطة مؤقتاً عن المتصدر الهلال الذي يواجه أهلي جدة في وقت لاحق من مساء اليوم، وبقي العين على رصيده السابق 20 نقطة ليبقى في المركز الأخير.