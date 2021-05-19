انتفاضة الباطن المتأخرة تمنحه نقاط الاتفاق

حقق الباطن فوزاً ثميناً بعدما قلب الطاولة أمام ضيفه الاتفاق 3-2، في المواجهة التي أقيمت على ملعبه بحفر الباطن، في المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الباطن في مواصلة انطلاقته بعدما خطف نقطتين ثمينتين في المرحلتين السابقتين بعد تعادله أمام مضيفيه اتحاد جدة والهلال، فيما حقق فوزه الدوري الأول منذ 27 فبراير الماضي وتحديداً عندما تغلب على الوحدة 3-0.

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وشهدت المباراة اثارةً كبيرة حيث تقدم الباطن بهدف عند الدقيقة 16 سجله مهاجمه الأنغولي فابيو آبرو الذي أكمل تمريرة زميله زكريا سامي بقدمه في شباك الحارس الجزائري رايس مبولحي.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الاتفاق الذي فرض سيطرته وتمكن قائده السلوفاكي فيليب كيش من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 50 عن طريق ركلة جزاء.

وواصل الاتفاق هجومه ونجح لاعبه محمد الكويكبي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 56 بعدما سدد كرةً ذكية داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الأوروغوياني مارتن كامبانيا.

وفي الربع ساعة الأخيرة فرض الباطن سيطرته ونجح مهاجمه البديل صالح آل عباس بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 78 بعد تلقيه تمريرة من زميله الهولندي يوسف الجبلي ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وواصل الباطن هجومه وتمكن لاعبه الهولندي يوسف الجبلي من تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 82 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الاتفاق.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الباطن الى 33 نقطة ليبقى في المركز 13 وبفارق نقطة عن أبها صاحب المركز 12، وفارق 3 نقاط عن الوحدة صاحب المركز 14.