طوفان أزرق يُغرق أهلي جدة

اقترب الهلال من حسم لقب الدوري بعدما اكتسح ضيفه أهلي جدة 5-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في قمة مواجهات المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم الهلال عرضاً مميزاً أمام جماهيره التي حضرت لأول مرة منذ أكثر من عام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"وحقق فوزاً كاسحاً قربه من اللقب إذ يحتاج إلى 3 نقاط فقط من مباراتيه المقبلتين ليتوج رسمياً.

مادة اعلانية

وفرض الهلال سيطرته مبكراً وتمكن لاعبه سالم الدوسري من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 15 بعدما سدد كرة قوية استقرت في شباك الحارس محمد العويس.

وواصل الهلال هجومه وكاد سالم الدوسري أن يسجل الهدف الثاني حينما استغل خروج الحارس محمد العويس الخاطئ وسدد كرة ذكية وأبعدها الأخير بصعوبة.

ورد الأهلي سريعاً وكاد لاعبه سلمان مؤشر أن يسجل هدف التعادل بعدما اخترق دفاع الهلال وسدد الكرة إلا أن المدافع محمد جحفلي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 33 تمكن الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه كرة خاطئة من مدافع الأهلي معتز هوساوي ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتصيب العارضة وتعود للمهاجم نفسه الذي حولها برأسه في الشباك.

ولم يتوقف هجوم أصحاب الأرض وحصل الأزرق على ركلة جزاء عند الدقيقة 42 بعدما أبعد معتز هوساوي الكرة بيده من على خط المرمى ليقرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء وطرد المدافع، ليتقدم لها غوميز ويضعها في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه ونجح مهاجمه البديل صالح الشهري بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 65 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها لوسيانو فييتو، لكن الأهلي رد سريعاً ونجح لاعبه عبدالرحمن غريب بتسجيل هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 66 بعد تلقيه تمريرة من زميله نوح الموسى ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 90+2 اختتم مهاجم الهلال صالح الشهري أهداف فريقه بتسجيل الهدف الخامس بعدما سدد كرةً داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس محمد العويس.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 55 نقطة ليبقى في الصدارة وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الشباب، وبقي الأهلي على رصيده السابق 38 نقطة ليبقى في المركز الثامن مؤقتاً.