منذ رباعية النصر.. والشباب يتراجع

عرف الشباب صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في فبراير الماضي وتحديداً بعد الفوز العريض على النصر برباعية بيضاء، إلا أن الفريق دخل في دوامة نتائج سلبية تراجع على إثرها إلى المركز الثاني بالترتيب خلف الهلال بأربع نقاط.

وخسر الشباب بعد تلك الرباعية أمام الفتح والاتحاد والتعاون وأتبعها بسقوط مدوِ أمام الهلال 5-1، وخسر في الجولة الماضية أمام الاتفاق 4-3، جعلته يتقدم على التعاون والاتحاد بنقطة واحدة مع بقاء 3 جولات على نهاية المسابقة.

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واهتزت شباك الشباب في 22 مناسبة، منذ انطلاقة الموسم وإلى غاية مواجهة النصر إياباً، في الجولة الثامنة عشرة، وبعد اعتلاء الشباب لصدارة الترتيب، استقبلت شباكه تسعة عشر هدفاً خلال سبع مباريات فقط.