اتحاد جدة يتجاوز أبها ويتمسك بالأمل

استعاد اتحاد جدة توازنه بعد فوزه الصعب أمام مضيفه أبها 2-1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها، في المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ونجح الاتحاد بالعودة لسكة الانتصارات التي توقفت في المرحلتين السابقتين بعد تعادله أمام الباطن وضمك، ليبقي حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب.

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وتقاسم الفريقان الأفضلية في الشوطين حيث كانت الأفضلية للاتحاد في الشوط الأول الذي نجح مهاجمه الصربي ألكسندر بيريوفيتش بتسجيل هدف السبق بعد مرور 7 دقائق حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك أبها.

ورد أبها سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما سدد لاعبه التونسي كريم عواضي كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي غروهي الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الاتحاد هجومه وأهدر لاعبه الرأس أخضري غاري رودريغيز هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي رومارينهو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 35 نجح مهاجم أبها صالح العمري بتسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح.

ورد الاتحاد سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 42 والتي شهدت تسجيله الهدف الثاني عن طريق لاعبه عبدالاله المالكي الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس عبدالعالي المحمدي.

وفي الشوط الثاني حاول أبها كثيراً الوصول لمرمى الاتحاد بعدما فرض سيطرته إلا أن الضيوف نجحوا بالمحافظة على تقدمهم لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد 2-1.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 50 نقطة ليستعيد المركز الثالث، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر الهلال، وبقي أبها على رصيده السابق 34 نقطة ليبقى في المركز 12.