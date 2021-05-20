الفيحاء يعود إلى دوري المحترفين

حجز الفيحاء البطاقة الثانية المؤهلة إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما حسم الحزم البطاقة الأولى في وقت سابق.

وتعادل الفيحاء سلبيا مع الطائي، يوم الخميس، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ 36 بدوري كأس محمد بن سلمان للدرجة الأولى، ليحسم الفيحاء عودته إلى دوري المحترفين، بعدما هبط منه في الموسم المنصرم.

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ويتصدر الحزم ترتيب دوري الأولى بـ "86 نقطة"، فيما يتواجد الفيحاء ثانيا "80 نقطة"، ويتنافس كل من الطائي "71 نقطة" والجبلين "70 نقطة" على البطاقة الثالثة المؤهلة إلى المحترفين.