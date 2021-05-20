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نيانغ الأهلي.. التسديدة بـ "نصف مليون يورو"

السنغالي نيانغ

نيانغ الأهلي.. التسديدة بـ "نصف مليون يورو"

متابع الغاء المتابعة

دبي - عبدالملك الجزولي

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واصل السنغالي مباي نيانغ، مهاجم أهلي جدة، مستوياته المتواضعة وغياباته المتكررة، بعدما فشل في إحراز أي هدف مع فريقه السعودي الذي انتقل إليه في الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة قادما من رين الفرنسي.

وكشف موقع "ترانسفير ماركت" الشهير والمختص في قيمة انتقالات اللاعبين والمدربين، أن قيمة إعارة نيانغ إلى الأهلي لمدة 6 أشهر بلغت مليونا ونصف المليون يورو، وبالنظر إلى مساهماته الهجومية، فإن كل تسديدة من تسديداته الثلاث كانت مقابل نصف مليون يورو.

صورة ضوئية من موقع ترانسفير ماركت توضح قيمة الإعارة
صورة ضوئية من موقع ترانسفير ماركت توضح قيمة الإعارة

وضربت الإصابات صاحب الـ "26 عاما" 12 مرة خلال مسيرته، وأبعدته إلى فترات طويلة، وصلت إلى 390 يوما، وذلك خلال مسيرته الاحترافية التي بدأت في 2011.

وبعد انضمامه إلى الأهلي في 7 فبراير الماضي، غاب نيانغ عن 6 مباريات للفريق، من أصل 11 لقاء في الدوري السعودي، وأشارت تقارير صحافية إلى أن الأهلي قرر استبعاده من المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم بسبب عدم جاهزيته، مما يعني انتهاء فترة إعارته التي امتدت إلى 6 أشهر.

وخاض اللاعب السابق لميلان، 5 مباريات مع الأهلي بالدوري، حسب أرقام الموقع الرسمي لدوري المحترفين السعودي، وشارك مرة واحدة كأساسي، ولعب 118 دقيقة مع الفريق، وصلت عدد تمريراته إلى 26، منها 22 تمريرة ناجحة، وكانت أغلبها في النصف الخاص بملعب فريقه "100 تمريرة"، وعلى الجانب الهجومي لم يساعد الفريق كما هو مطلوب منه، إذ لم يتمكن من تسجيل أي هدف، وسدد 3 تسديدات فقط خلال المباريات الخمس.

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