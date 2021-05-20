المسحل يكشف تفاصيل مقترح تغيير موعد كأس العالم

كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن المقترح الذي تقدم به اتحاده إلى الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حول تغيير مواعيد كأس العالم، هي لدراسة الجدوى والآثار المترتبة على هذا القرار.

وتقدم اتحاد كرة القدم السعودي بمقترح لـ"فيفا" يتضمن تغيير موعد كأس العالم ليقام كل عامين بدلاً من موعده الحالي، 4 أعوام، إذ سيتم التصويت على المقترح يوم الجمعة خلال كونغرس "فيفا" يوم الجمعة.

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وقال المسحل لبرنامج "في المرمى": المقترح هو دراسة جدوى وآثار إقامة كأس العالم كل عامين، وسيتم التصويت على دراسة ذلك من خلال الإدارة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، ويعرض في كونغرس فيفا العام المقبل.

وواصل: الأمر يحتاج دراسة وافية بخصوص عدة تفاصيل مثلها التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وكذلك مصير بعض البطولات القارية.

وشدد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: بطولة كأس العالم هي أكبر بطولة في عالم كرة القدم، وإقامتها بهذا النظام بدأ في 1930، إذ يعني بحلول 2030 سيكون هناك 25 نسخة فقط.