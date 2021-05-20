.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

المسحل يكشف تفاصيل مقترح تغيير موعد كأس العالم

المسحل يكشف تفاصيل مقترح تغيير موعد كأس العالم

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن المقترح الذي تقدم به اتحاده إلى الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حول تغيير مواعيد كأس العالم، هي لدراسة الجدوى والآثار المترتبة على هذا القرار.

وتقدم اتحاد كرة القدم السعودي بمقترح لـ"فيفا" يتضمن تغيير موعد كأس العالم ليقام كل عامين بدلاً من موعده الحالي، 4 أعوام، إذ سيتم التصويت على المقترح يوم الجمعة خلال كونغرس "فيفا" يوم الجمعة.

وقال المسحل لبرنامج "في المرمى": المقترح هو دراسة جدوى وآثار إقامة كأس العالم كل عامين، وسيتم التصويت على دراسة ذلك من خلال الإدارة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، ويعرض في كونغرس فيفا العام المقبل.

وواصل: الأمر يحتاج دراسة وافية بخصوص عدة تفاصيل مثلها التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وكذلك مصير بعض البطولات القارية.

وشدد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: بطولة كأس العالم هي أكبر بطولة في عالم كرة القدم، وإقامتها بهذا النظام بدأ في 1930، إذ يعني بحلول 2030 سيكون هناك 25 نسخة فقط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
شاهد كيف قد تكون رحلات الطيران بالمستقبل.. داخل الطائرة شاهد كيف قد تكون رحلات الطيران بالمستقبل.. داخل الطائرة
الأكثر قراءة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها  بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها 
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد