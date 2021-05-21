فابيان النصر: اكتئبت وفكرت بالانتحار

كشف فابيان إستويانوف، لاعب فريق فينيكس الأوروغوياني، أنه أراد الانتحار بعد معاناته من الاكتئاب، عقب عودته إلى بلاده وبعد نهاية تجربته في السعودية مع النصر.

وقال اللاعب الأوروغوياني الملقب بـ "لولو" في تصريحات إذاعية في بلاده: في 2016 عندما عدت إلى بلادي بعد تجربتي مع النصر، عانيت من اكتئاب شديد، وهو أمر مشابه لما حدث مع صديقي مورو غارسيا "لاعب أوروغوياني انتحر في فبراير الماضي"، لكنني كنت محظوظا لأن زملائي والمدرب ساندوني.

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ولعب فابيان مع النصر السعودي خلال الفترة من 26 يناير 2015 إلى 15 سبتمبر من ذات العام، وفي 17 فبراير 2016 تعاقد مع فينيكس الأوروغوياني.

وأضاف في تصريحاته: لم أحضر إلى التدريبات لمدة 5 أيام، لأنني لم أجد دافعا للحياة، ولم أشعر بالقوة، كنت استيقظ في الرابعة بعد الظهر، في مرحلة ما أصبح الأمر لا يطاق، وأخبرت المدرب بما يحدث لي، وتحدثت بعدها إلى زملائي في الفريق وكنت أبكي، وقد ساعد ذلك في شفائي.

وأردف البالغ من العمر "38 عاما": لم أستطع العثور على تفسير لما عانيت منه، لم تكن لدي أي مشاكل، كنت شابا في الخامسة والثلاثين من عمر، رياضي مشهور في عالم كرة القدم، لم يكن ينقصني المال، عائلتي بخير وأولادي أيضا، كان أمرا صعبا للغاية ومن الصعب فهمه.

وشارك فابيان في 24 مباراة مع النصر، سجل 7 أهداف وصنع 4، وما زال يشارك مع فريقه الأوروغوياني في الدوري المحلي.