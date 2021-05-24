اتحاد جدة يواجه العين بحثاً عن تأمين مقعده الآسيوي

يسعى اتحاد جدة إلى الحصول على مقعدٍ آسيوي رسمياً حينما يستضيف العين "الهابط لدوري الدرجة الأولى" على رديف ملعب الجوهرة المشعة، في حين يتطلع الرائد للابتعاد عن مناطق الخطر حينما يواجه مضيفه الاتفاق، في المرحلة 29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى رديف ملعب الجوهرة المشعة بجدة يسعى الاتحاد إلى الحصول على مقعدٍ آسيوي حينما يستضيف العين أول الهابطين لدوري الدرجة الأولى.

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ونجح الاتحاد باستعادة نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب أمام مضيفه أبها 2-1 ليوقف نزيف النقاط التي تعرض له في مباراتي ضمك والباطن.

وستكون المهمة سهلة للاتحاد حيث سيواجه العين الهابط لدوري الدرجة الاولى، إذ إن الفوز سيعني تأهله رسمياً لدوري أبطال آسيا رسمياً دون النظر لمواجهته الأخيرة والتي ستكون أمام النصر، في حين أن التعثر بالتعادل أو الخسارة سيؤجل حسم المقعد الآسيوي إلى المرحلة الأخيرة حينما يلاقي منافسه على المركز النصر والذي تعادل معه ذهاباً بهدف لمثله.

وفي المقابل سيدخل العين المباراة بدون ضغوطات بعد تأكد هبوطه إلى الدوري الدرجة الأولى حيث يتذيل الترتيب برصيد 20 نقطة.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يتطلع الرائد للابتعاد عن مناطق الخطر رسمياً حينما يحل ضيفاً على الاتفاق.

ولا يزال الرائد في دائرة الخطر، إذ إن خسارته في آخر مرحلتين ستدخله في لعبة الحسابات المعقدة، في حين أن انتصاراه في أحد المباراتين سيعني بقاءه بشكل رسمي.

وانخفض أداء الرائد في آخر مرحلتين بعد تلقيه خسارتين متتاليتين أمام التعاون 2-1 وأمام النصر 3-1 ليتراجع للمركز العاشر برصيد 35 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الوحدة صاحب المركز 14.

وفي المقابل يدخل الاتفاق المباراة بهدف تحسين مركزه بعد فقدانه فرصة المنافسة على مقعدٍ آسيوي إذ يحتل المركز السادس برصيد 41 نقطة وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الخامس.