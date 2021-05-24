تأجيل مباراة الباطن وضمك 24 ساعة

أجلت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين مباراة الباطن وضيفه ضمك لمدة 24 ساعة، وذلك بسبب تعذر وصول الأخير إلى حفر الباطن يوم الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويستضيف الباطن منافسه المباشر على الهرب من شبح الهبوط، ضمك، لكن الأخير لم يستطع الوصول إلى حفر الباطن يوم الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، ما دفع اللجنة إلى تأجيل المواجهة الهامة حتى يوم الثلاثاء.

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وكان نادي ضمك قد أعلن في وقت سابق أن قائد الطائرة اضطر إلى تغيير مسار الرحلة إلى الرياض بدلاً من حفر الباطن بسبب الأحوال الجوية.