.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

صراع البقاء يشعل مواجهة الباطن وضمك

الباطن ضمك
مواجهة الذهاب انتهت بفوز ضمك

صراع البقاء يشعل مواجهة الباطن وضمك

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

سيكون صراع البقاء محتدماً حينما يلتقي الباطن أمام ضيفه ضمك، في المواجهة التي ستقام على ملعبه بحفر الباطن، في حين يبحث أبها عن تأكيد بقائه حينما يستضيف أهلي جدة، في المرحلة 29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي حفر الباطن سيكون صراع البقاء محتدماً، حينما يستضيف الباطن منافسه المباشر على البقاء ضمك في قمة مثيرة.

ويبحث الباطن عن 3 نقاط قد تعلن بقاءه رسمياً خاصة في حال تعثر الوحدة بالتعادل أو الخسارة من النصر.

وقدّم الباطن عرضاً لافتاً في المراحل الثلاث الأخيرة بعدما جمع من خلالها 5 نقاط حيث انتزع نقطة من فريقي اتحاد جدة والهلال وانتصر على الاتفاق 3-2.

ويدخل الباطن المواجهة وهو في المركز 13 برصيد نقطتين عن الوحدة صاحب المركز 14 و3 نقاط عن ضمك صاحب المركز قبل الأخير.

وفي المقابل يدخل ضمك المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد الأداء الكبير الذي قدمه في مبارياته الأخيرة والتي ساهمت في تعزيز حظوظه في البقاء.

ولم يعرف ضمك طعم الخسارة في المراحل 7 الأخيرة، حيث 3 انتصارات على أهلي جدة وأبها والنصر وتعادل في 4 مباريات أمام الاتفاق والفتح واتحاد جدة والوحدة.

ويعلم ضمك أن الخسارة ستعني عودته رسمياً لدوري الدرجة الأولى بعد موسمين قضاهما في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 30 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الباطن صاحب المركز 13.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد