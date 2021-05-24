صراع البقاء يشعل مواجهة الباطن وضمك

سيكون صراع البقاء محتدماً حينما يلتقي الباطن أمام ضيفه ضمك، في المواجهة التي ستقام على ملعبه بحفر الباطن، في حين يبحث أبها عن تأكيد بقائه حينما يستضيف أهلي جدة، في المرحلة 29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي حفر الباطن سيكون صراع البقاء محتدماً، حينما يستضيف الباطن منافسه المباشر على البقاء ضمك في قمة مثيرة.

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ويبحث الباطن عن 3 نقاط قد تعلن بقاءه رسمياً خاصة في حال تعثر الوحدة بالتعادل أو الخسارة من النصر.

وقدّم الباطن عرضاً لافتاً في المراحل الثلاث الأخيرة بعدما جمع من خلالها 5 نقاط حيث انتزع نقطة من فريقي اتحاد جدة والهلال وانتصر على الاتفاق 3-2.

ويدخل الباطن المواجهة وهو في المركز 13 برصيد نقطتين عن الوحدة صاحب المركز 14 و3 نقاط عن ضمك صاحب المركز قبل الأخير.

وفي المقابل يدخل ضمك المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد الأداء الكبير الذي قدمه في مبارياته الأخيرة والتي ساهمت في تعزيز حظوظه في البقاء.

ولم يعرف ضمك طعم الخسارة في المراحل 7 الأخيرة، حيث 3 انتصارات على أهلي جدة وأبها والنصر وتعادل في 4 مباريات أمام الاتفاق والفتح واتحاد جدة والوحدة.

ويعلم ضمك أن الخسارة ستعني عودته رسمياً لدوري الدرجة الأولى بعد موسمين قضاهما في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 30 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الباطن صاحب المركز 13.