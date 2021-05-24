غوميز يعيد لقب الهداف إلى الهلال بعد غياب 7 أعوام

أعاد الفرنسي بافيتيمبي غوميز لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين إلى الهلال للمرة الأولى منذ 7 أعوام، إذ كان اللاعب السابق ناصر الشمراني آخر من حصل على الحذاء الذهبي مع الأزرق، قبل أن يسجل غوميز 24 هدفاً في الموسم المنقضي مؤخراً ويتوج هدافاً لمسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الفرنسي غوميز 24 هدفاً مع الهلال في الموسم الحالي ما يعني أن لاعب مارسيليا وسوانزي السابق سيحصل على اللقب للمرة الأولى في مشواره مع الهلال الذي بدأ في أغسطس 2018.



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ولم يعرف مهاجمو الهلال لقب الهداف منذ موسم 2013-2014 إذ سجل ناصر الشمراني حينها 21 هدفاً جعلته هدافاً للمسابقة، قبل أن يغيب ذلك اللقب عن خزائن لاعبي الأزرق.



وحصل عمر السومة على لقب الهداف 3 مرات متتالية بين عامي 2014 و2017، إذ سجل 22، 27 و24 هدفاً في كل موسم على التوالي، قبل أن يخطف التشيلي روني فيرنانديز لاعب الفيحاء اللقب موسم 2017-2018 برصيد 13 هدفاً.

واحتكر عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر لقب الهداف في الموسمين الماضيين، إذ سجل 34 هدفاً في موسم 2018-2019 و29 في موسم 2019-2020.