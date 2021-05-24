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ميكالي: الهلال قادر على جمع الدوري بأبطال آسيا.. والنصر كسب لاعباً مميزاً

البرازيلي ميكالي مدرب الهلال السابق

ميكالي: الهلال قادر على جمع الدوري بأبطال آسيا.. والنصر كسب لاعباً مميزاً

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دبي - عبدالملك الجزولي

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أكد روجيرو ميكالي أن فريق الهلال السعودي الحالي يمكنه تحقيق لقب دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية ليجمعه ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الذي حققها يوم الأحد، مشيراً إلى أن النصر كسب لاعبا مميزا بتعاقده مع مواطنه أندرسون تاليسكا.

وأشرف المدرب البالغ من العمر "52 عاما" على تدريب فريق الهلال الأول خلال الفترة من 15 فبراير إلى 3 مايو من العام الجاري، وكسب مع الفريق 4 مباريات وخسر مواجهتين في الدوري، فيما تأهل بصعوبة إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا.



وقال ميكالي في تصريحات لـ "العربية. نت" عقب فوز الهلال بلقب الدوري: سعيد جدا بما حققه الفريق، وأرى أن سبب فوزه بالدوري لأنه يملك فريقا جيدا، وإن لم يكن الأفضل في الدوري، ولكن الذي يميز الهلال عن بقية الأندية، أنه يستثمر بشكل جيد في اللاعبين والمنظومة.

وبخصوص تجربته مع الهلال، قال المدرب الذي حقق أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخ البرازيل: كانت فترة جيدة وإيجابية، كنا على بعد 5 نقاط من المتصدر، وتمكنا من الفوز في 4 مباريات متتالية، وهو أمر لم يحدث مع الفريق في عام 2021، وتواجدنا في الصدارة بعد ذلك، كما تأهلنا إلى دور الـ 16 في البطولة القارية، لذلك أعتقد أنها كانت تجربة إيجابية، وإذا أكملت مع الفريق كنت سأحقق لقب الدوري.



وحول عدم عودته إلى تدريب رديف الهلال عقب إقالته، أوضح: لم أعد لأنه تمت إقالتي وكان هذا خيار النادي وقد قبلته.

ويرى ميكالي أن الفريق الحالي للهلال يمكنه تحقيق لقب دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية، للمرة الثانية بعدما كان الفريق قد فاز بلقب 2019، وتمنى أن يعود مجددا إلى السعودية، وقال: لقد أحببت البلد حقا، أعتزم العودة والتدريب مجددا.

وتعاقد النصر، غريم الهلال فريق ميكالي السابق، مع البرازيلي أندرسون تاليسكا الأسبوع الماضي قادماً من غوانزو إيفرغراند الصيني، وعن ذلك يقول روجيرو: النصر كسب صفقة مميزة.

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