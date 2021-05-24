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270 دقيقة تكفي مورايس لرفع بطولة الدوري مع الهلال

مورايس
مورايس تولى تدريب الهلال مطلع الشهر الحالي

270 دقيقة تكفي مورايس لرفع بطولة الدوري مع الهلال

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العربية.نت

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احتاج البرتغالي جوزيه مورايس مدرب الهلال إلى 270 دقيقة ليحتفل ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إثر فوز فريقه على التعاون بهدف دون رد يوم الأحد، ليحافظ الفريق على البطولة التي حققها الموسم الماضي.

وحضر مواريس إلى تدريب الهلال مطلع الشهر الحالي خلفاً للبرازيلي روجيرو ميكالي، وتحديداً عقب نهاية مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا بالنسخة الحالية.

ولم يستلم مورايس تدريب الفريق في مباراة الشباب التي كسبها الهلال 5-1، وفي مباراته الأولى تعادل مع الباطن 1-1، قبل اكتساح ضيفه الأهلي 5-1، وأخيراً الفوز على التعاون 1-0.

وأعاد مورايس الذي سبق له خوض تجارب كرة القدم السعودية، ذكريات الأرجنتيني خوان براون الذي تولى تدريب الأزرق قبل فترة بسيطة من نهاية موسم 2017-2018 عقب إقالة مواطنه رامون دياز.

ويعتبر مورايس أول مدرب برتغالي يفوز مع الهلال ببطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه، إذ سبق للأزرق أن احتفل برفع البطولة تحت قيادة الروماني أولاريو كوزمين، البلجيكي إيريك غيريتس، الأرجنتيني غابرييل كالديرون، الأرجنتيني رامون دياز، الأرجنتيني خوان براون، الروماني رازفان لوتشيسكو.

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