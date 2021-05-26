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اتحاد جدة ينتصر على العين ويحجز مقعده الآسيوي

من لقاء الاتحاد والعين

اتحاد جدة ينتصر على العين ويحجز مقعده الآسيوي

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الرياض - فيصل الحربي

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واصل اتحاد جدة انتصاراته بعد فوزه الصعب أمام ضيفه العين 1-صفر ليضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا، في حين عمّق الاتفاق جراح ضيفه الاتفاق بعدما فوزه عليه 3-1، في المرحلة 29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء.

وشهدت المباراة أفضلية للاتحاد خاصة في الشوط الأول حيث وضحت رغبته في تسجيل هدف مبكر خاصة أن ضيفه يدخل المباراة بدون ضغوطات كونه هبط رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى.

وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة 31 والتي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق مدافعه المصري أحمد حجازي الذي ارتقى لعرضية زميله البرازيلي برونو هنريكي وحول الكرة برأسه في شباك العين.

وفي الشوط الثاني مالت الأفضلية لفريق العين الذي حاول كثيراً هز شباك الاتحاد إلا أن تألق الحارس البرازيلي غروهي منعهم من التسجيل.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة سنحت فرصة تسجيل هدف التعادل للعين بعد حصوله على ركلة جزاء إلا أن مهاجمه البرازيلي جيترسون سددها خارج الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 53 نقطة ليحتل المركز الثالث ويضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا، في حين بقي العين على رصيده السابق 20 نقطة ليبقى في المركز الأخير.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام عمّق الاتفاق جراح ضيفه الرائد بعدما اكتسحه بثلاثية نظيفة ليبقيه في دائرة الخطر.

وسجّل أهداف الاتفاق مدافعه سعيد الربيعي عند الدقيقة 14 ولاعبه التونسي نعيم السليتي عند الدقيقة 18 ومهاجمه المغربي وليد أزارو عند الدقيقة 50، وسجّل هدف الرائد الوحيد مهاجمه التشيلي روني فيرنانديز عند الدقيقة 88.

وشهدت المباراة طرد مهاجم الاتفاق وليد أزارو لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق الى 44 نقطة ليبقى في المركز السادس، وبقي الرائد على رصيده السابق 35 نقطة ليبقى في المركز العاشر مؤقتاً.

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