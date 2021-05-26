التعاون والفيصلي.. مواجهة مثيرة في نهائي كأس الملك

تتجه الأنظار يوم الخميس صوب ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، والذي سيحتضن مباراة التعاون أمام الفيصلي في نهائي كأس الملك.

وعلى غير العادة في النهائيات السابقة لكأس الملك، ثبّت التعاون والفيصلي أقدامهما في النهائي بكل جدارة واستحقاق بعد الأداء المميز في المسابقة.

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ويتطلع التعاون لتتويج أدائه المميز الذي ظهر به هذا الموسم بقيادة مدربه البريطاني نيستور آل مايسترو وتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وعلى الرغم من أن التعاون كان قريباً من الهبوط لدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي والذي نجا منه في آخر مرحلة إلا أنه ظهر بأداء مميز.

وبدأ التعاون موسمه بمشاركة مميزة في دوري أبطال آسيا بقيادة مدربه السابق الفرنسي باتريس كارتيرون حيث وصل للدور ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه.

وأكمل التعاون توهجه بمسابقة الدوري عندما قدّم أداءً لافتاً بقيادة مدربه كارتيرون الذي انتهت علاقته مع فريقه بشكل ودي، وأكمل البريطاني نيستور المهمة بنجاح منذ توليه تدريب الفريق في منتصف مارس الماضي.

وأكمل التعاون استعداده للمباراة بقيادة مدربه نيستور وبتواجد جميع اللاعبين حيث سيدخل المباراة بدون غيابات.

وفي المقابل يسعى الفيصلي لتحقيق بطولته الأولى في تاريخه والتي ستدخله قائمة أبطال المسابقة التي لم يسبق أن حققها.

وقدّم الفيصلي موسماً غير جيّد على عكس ما قدمه في المواسم السابقة، إذ إن الفريق كان يبحث عن الأمان في الدوري.

ويبحث الفيصلي عن تتويج أدائه المميز الذي قدمه في السنوات الماضية بتحقيق أول بطولة له في تاريخه.

ويمني البرازيلي تشاموسكا مدرب الفيصلي نفسه بأن يقود فريقه للبطولة الأولى في تاريخه بالإضافة أيضاً للمشاركة في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

وخاض الفيصلي المباراة النهائية مرة واحدة في تاريخه كانت عام 2018، وخسر حينها أمام اتحاد جدة 3-1 بعد التمديد.

ويضمن بطل مسابقة كأس الملك مقعداً مباشراً في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى المركزين الأول والثاني في الدوري، في حين أن الفريق الرابع يشارك في الملحق الآسيوي.