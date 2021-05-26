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النصر يخطف نقطة من الوحدة ويقربه من الهبوط

النصر الوحدة
من لقاء النصر والوحدة

النصر يخطف نقطة من الوحدة ويقربه من الهبوط

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الرياض - فيصل الحربي

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أنقذ المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر فريقه من الخسارة من الوحدة في المواجهة التي انتهت بالتعادل 1-1، واحتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في حين اقتنص أبها نقطةً ثمينة من أمام ضيفه أهلي جدة بعد تعادله 1-1، وفي الأحساء اكتسح الفتح ضيفه القادسية 3-صفر، في المرحلة 29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء.

وتقدم الوحدة أولا بهدف عند الدقيقة 45+2 عن طريق ركلة جزاء نفذها لاعبه الأسترالي ديمتري.

وانتظر النصر حتى الدقيقة 89 حينما تمكن مهاجمه عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء.

وفقد النصر فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل بعدما رفع رصيده الى 46 نقطة ليبقى في المركز الخامس وبفارق 7 نقاط عن اتحاد جدة صاحب المركز الثالث.

في حين اقترب الوحدة من مغادرة دوري المحترفين والعودة لدوري الدرجة الأولى بعدما رفع رصيده الى 32 نقطة ليبقى في المركز 14 مؤقتاً.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة اقتنص أبها نقطةً ثمينة بعد تعادله أمام ضيفه أهلي جدة ليعزز حظوظه في البقاء.

وتقدم الأهلي أولاً عند الدقيقة 39 عن طريق لاعبه حسين المقهوي، وسجّل الأردني معاذ عفانة هدف التعادل عند الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 39 نقطة ليبقى في المركز الثامن، وارتفع رصيد أبها إلى 35 نقطة ليبقى في المركز 11 مؤقتاً.

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي استعاد الفتح نغمة الانتصارات بعدما اكتسح ضيفه القادسية 3-صفر ليبقيه في دائرة الخطر.

وسجّل أهداف الفتح مهاجمه الهولندي ميتشيل تي فريدي عند الدقيقة 19 والبيروفي كريستيان كويفا عند الدقيقة 58 والجزائري هلال سوداني عند الدقيقة 69.

وبهذه النتيحة ارتفع رصيد الفتح إلى 41 نقطة ليتقدم للمركز السابع، وبقي القادسية على رصيده السابق 34 نقطة ليتراجع للمركز 12 مؤقتاً.

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