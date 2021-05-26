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بانيغا: فوجئت بطردي أمام الهلال.. وسأستمر مع الشباب

بانيغا: فوجئت بطردي أمام الهلال.. وسأستمر مع الشباب

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دبي - قناة العربية

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أكد إيفر بانيغا، نجم نادي الشباب السعودي، على أنه لم يكن يستحق الطرد في مباراة فريقه أمام الهلال بالدوري، وشدد على عدم توجيه أي كلمة غير لائقة تجاه حكم المباراة، وكشف أنه سعيد بتجربته مع الفريق وسيستمر معه.

وقال اللاعب الأرجنتيني في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: في مباراتنا أمام الهلال كنا نركز على الأداء داخل الملعب، بذلنا أفضل ما لدينا، لكن الهلال فريق استثنائي وليس بالأمر السهل السيطرة عليه داخل الملعب والمباراة كانت جدا صعبة خاصة بعد البطاقة الحمراء التي تلقيتها، أعتقد أنني لم أفعل أي شيء تجاه الحكم لأحصل على الطرد، وأنا أشعر بالمسؤولية ولسوء الحظ انتهت المواجهة بهذه النتيجة وتغيرت مجريات المباراة، وكانت المواجهة فرصة لن تتكرر هذا الموسم للحصول على اللقب.

وأضاف: أعتقد هناك مبالغة في قرار طردي، أنا بشكل عام لا أتحدث كثيرا مع الحكام ولا أعترض على القرارات، وفوجئت بالطرد، لم أقم بتوجيه أي كلمات غير لائقة إلى الحكم لم أتفوه بأي كلمة، لا أعتقد أنه كان طردا مستحقا ولا أحب التدخل في قرارات الحكم وأنا أحترام ذلك، لا أظن أنني مسؤول عن خسارة اللقب، كانت مباراة صعبة جدا.

وحول سبب انضمامه إلى الشباب، ذكر بانيغا: كانت الظروف جدا مناسبة للعب في الشباب، وحدثوني كثيرا عن قوة الدوري السعودي، لذلك فضلت القدوم لاسيما بعد ما حققته خلال السنوات السابقة في أوروبا.

وأردف صاحب الـ "32 عاما": قبل قدومي لم أكن أعلم الكثير، تحدثت كثيرا مع غوانكا وذكر لي الكثير من المميزات بالنسبة للدوري السعودي، قال لي أنه تم التعامل معه بشكل لطيف وقابلوني بترحاب.

وواصل: الشباب ناد كبير والدوري قوي وصعب بشكل عام، خاصة عندما تنافس في موسم طويل، وأنا سعيد جدا بهذه التجربة وبأدائي مع الفريق، سأستمر الموسم القادم معهم لأنني أتعامل مع أشخاص محترفين، وأركز على أدائي داخل الملعب وأعلم ما علي فعله كقائد للفريق، لا أتدخل ولن أتدخل في أي شيء خصوصا في الأمور الفنية.

وأكد بانيغا أن كارلوس هيرنانديز، مدرب الفريق، يقوم بعمل رائع، وأنهم يعملون على مشروع جيد للشباب.

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