كأس الملك.. بطولة تبتسم لمدربي "منتصف الموسم"

تبتسم بطولة كأس الملك منذ عودتها في 2008 لمدربي "منتصف الموسم"، إذ حقق المدراء الفنيون الذين دربوا الفرق الفائزة البطولة أكثر من الذين بدأوا الموسم مع فرقهم وبلغوا المباريات النهائية.

ويلتقي التعاون مع الفيصلي يوم الخميس في نهائي كأس الملك، إذ يبحث الأول عن لقبه الثاني في المسابقة، فيما يحاول الثاني تعويض خسارة نهائي نسخة 2018 بالحصول على باكورة ألقابه في التاريخ.

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وفيما ينعم الفيصلي باستقرار فني مع مدربه البرازيلي بريكليس تشاموسكا الذي يدرب الفريق منذ أواخر 2018، جاء البريطاني نيستور آل مايسترو لتدريب التعاون في مارس من العام الجاري خلفاً للمستقيل باتريس كارتيرون.









وعادت البطولة بعد توقفها 18 عاماً، وتحديداً في 2008، وفي 7 نسخ منها، كان المدربون الذين جاؤوا في منتصف الموسم أو بعد بدايته هم الأبطال.

وفاز الشباب على اتحاد جدة في نسخة 2009 برباعية بيضاء، وحينها كان مدربه الأرجنتيني إنزو هيكتور قد حل مكان مواطنه نيري بومبيدو بعد بداية الموسم، ومجدداً فاز هيكتور ببطولة النسخة اللاحقة مع اتحاد جدة، وكذلك بعد حلوله خلفاً لمواطنه غابرييل كالديرون.

وفي عام 2011 كان الصربي ميلوفان رايفيتش مدرباً لأهلي جدة قبل أن يفسخ تعاقده مع النادي، وتكلف إدارة الأخير مواطنه إلكسندر إيليتش بتدريب الفريق الذي فاز معه بنسخة ذلك العام عقب التغلب على اتحاد جدة بركلات الترجيح.

وقاد الإسباني بينيات اتحاد جدة إلى الفوز بنسخة 2013 عقب الفوز على الشباب 4-2، وهو الذي حل بديلاً في وقت سابق من ذلك العام لمواطنه المقال راؤول كانيدا، أما نسخة 2014 فكان المدرب البطل الشباب، التونسي عمار السويح والذي جاء بديلاً للبلجيكي إيميليو فيريرا.

وتولى اليوناني جيورجيوس دونيس تدريب الهلال في فبراير 2015، بعد إقالة الروماني لورينت ريجيكامب من منصبه، وبعد 4 أشهر كان يحتفل مع الأزرق ببطولة كأس الملك عقب التغلب على النصر بركلات الترجيح.

وعندما حقق الهلال ثنائيته المحلية الأولى في تاريخه عام 2017، كان يدربه حينها الأرجنتيني رامون دياز الذي حل بديلاً للأورغوياني غوستافو ماتوس بعد بداية ذلك الموسم.

وفي المقابل كان إنزو هيكتور مدرباً للشباب منذ بداية موسم 2007-2008، وكذلك كان كارل ياروليم بطل نسخة 2012 مع الأهلي، والسويسري كريستيان غروس مع الأهلي في 2016، والتشيلي خوسيه لويس سييرا في 2018 مع الاتحاد، والبرتغالي بيدرو إيمانيول في 2019 مع التعاون وأخيراً الروماني رازفان لوتشيسكو في 2020 مع الهلال.